BAYBURT EĞİTİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI DUYURUSUDUR…!

Bayburt Vakfı Duyurusu....

Değerli hemşehrilerim;



23/07/2016 tarihi itibari ile ismini yeni öğrendiğimiz Bayburt Tuzcuzade mah.Danişmendiler cad.No/12 adresinde faaliyet gösteren Bayburt NİL Eğitim ve Kültür Vakfı devletimiz tarafından kapatılmış olup,İstanbul'da faaliyetlerini halen sürdüren Bayburt Eğitim Kültür Hizmet Vakfı ile hiçbir bağı bulunmamaktadır.



Kamuoyumuza ve hemşehrilerimize yanlış anlamaya mahal verilmemesi adına açıklama yapma gereği duyulmuştur.Ülkemizi ve milletimizi parçalamaya göz dikmiş bu hain örgütü başından beri lanetlemiş ve lanetlemeye devam edeceğiz.Bunu her platformda söyledik,söyleyeceğiz.



Dr.Nusret Parıldar

Bayburt Eğitim Kültür Hizmet Vakfı Başkanı

