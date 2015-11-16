Bayburt Eğitim Bir-sen İl Divan Toplantısı Yapıldı

Gerçekleştirilen İl Divan Toplantısına; Hasan Yalçın Yayla (Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Toplu Görüşme ve Mevzuat Sorumlusu), Mehmet Kara (Trabzon Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Temsilcisi), Musa Uncu (Gümüşhane Memur-sen ve Eğitim Bir-Sen İl Temsilcisi), Fikret Özbey (Bayburt Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Temsilcisi), Sendika Üyeleri, Okul Müdürleri ve Öğretmenler katıldılar.

Sendika Binasında

bir konuşma yapan Yayla, sendikacılığın kazanımına ve ülke gündemine ilişkin konulara değindi. Yayla, “Bu ülkede 100 yıllık ezilmişlik ve baskı dönemi son buldu. Bu sendika bizlere öz güvenimizi kazandırdı. Bu gün biz kendimizi beyan ediyorsak bu sendikanın var olmasındandır.

“SIKINTILI SÜREÇLERDEN GEÇİYORUZ”

Sendika olarak ilk işlerinin üyelerin, öğretmenlerin, kamu çalışanlarının ve genelde de tüm emek mücadelesi verenlerin hakkını ve hukukunu aramak olduğuna değinen Yayla, “Türkiye ciddi kırılma noktalarından, korku tünellerinden geçti. Yeni oyunlar sahneye konulmaya devam ediyor. 28 Şubat’ta Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen gibi kurumlar olsaydı biz bunları konuşmamış olacaktık. Çok ciddi kronik sorunlarımız var. Çözüm süreci, yeni Anayasa çalışmaları ve seçim dönemi var. Geçen yıl yaşananları sanki tekrar yaşıyoruz. 7 hazirana kadar her şeye hazırlıklı olmalıyız. Bu teşkilat, bulunduğu yerde memleketin güvencesi olmak durumundadır. Sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Aslında problem dışarıda falan değil kendi içerimizde” dedi.

Eğitim-Bir-Sen, bu mücadelenin önemli bir mihenk taşı ve 350 bini aşkın üyesiyle ülkemiz eğitimine önemli katkılarda bulunmayı sürdürecek. Sendikamız kurulduğu günden bu yana söylemiyle eylemi bir olan bir tavır sergilemiştir. Sendikamızın durduğu yerde nettir.

.“DİK DURMAK, HAK OLANI BİLMEK VE HAKKIMIZ OLANI TALEPTE İZZETLE DURMAKTIR”

Özelde üyelerinin, genelde de tüm kamu çalışanlarının haklarını savunmaya gayret ettiklerini söyleyen Yayla, bu uğurda ömürlerini harcadıkları ücretlerinin adaletle belirlenmesini ve alınmasını sağlamak için mücadele etmeye devam ettiklerini ifade ederek şöyle dedi:“Son yıllarda bu yolda çok önemli mesafeler kat ettik. Adaleti belirlemek için referansımız, çalışanların emeğini sömürmeye alışmış kıt bakış açısı sahiplerinin belirlediği bir piyasanın şehir efsaneleri değil, ‘işçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz’ diyen medeniyet değerlerimizdir. Dik durmak, hak olanı bilmek ve hakkımız olanı talepte izzetle durmaktır."“İhtiyacımız olan şey, herkesin eşit oluşunun yasal zeminini oluşturmak, özgürlüklerin önünü açmaktır” diyen Yayla, Eğitim-Bir-Sen olarak, bütün çabalarının hakça paylaşımı ve adaleti sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından Yayla; Sendika üyeleri, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve öğretmenlerin sorularını cevapladı. Daha sonra Bayburt Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Fikret Özbey, Divan Kurulu Toplantısına katılan Eğitimin Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılarına hediyelerini takdim etti.