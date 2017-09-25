Hemşerilerimiz Dostluk Yemeğinde Samsun Valisi Osman Kaymak’ı misafir etti.

Bayburt Dostluk Yemeği sezonu açtı. Bayburtlu Hemşerilerimiz her ay Bayburt Vakfında toplanarak Bayburt dostluk yemeği adıyla bir araya geliyorlar.

Bayburt dostluk yemeği okulların başlamasıyla her ayın ilk pazarı bir araya gelip okulların kapanmasıyla tatile çıkmakta.

Bu ay senenin ilk dostluk yemeğinde Bayburtlu Hemşerimiz Samsun Valisi Osman Kaymak dostluk yemeğine katıldı.Yemekler Bayburtlu hemşerilerimizden Sultan Et lokantası sahibi Savaş Mercimek tarafından veriliyor.

Vali Osman Kaymak hemşerilerimizle hasbıhal ettikten sonra Bayburt Dönerinin tadına baktı.

Vali Osman Kaymak hemşerilerimize selamlama konuşması yaptı.Vali Kaymak Tunceli Valisi olduğu dönemde sık aralıklarla İstanbul’a gelemediğini ifade ederek,bundan sonra Samsun Valiliği dönemimde sizlerle daha çok bir araya geleceğim dedi.

Dostluk yemeğini organize eden Dursun Ali Camadanda hemşerilerimizin bu ilk yemeğe çok fazla katılım sağlayamadığını belirterek bu aydan sonra tatilden dönen hemşerilerimizle daha yoğun katılımlı dostluk yemekleri olacağını belirtti.