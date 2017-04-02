Bayburt Doğal Taş Üretim Merkezi törenle açıldı

Bayburt’un doğal taş konusunda çok önemli potansiyeli bulunduğunu söyleyen Bakan Özlü, AB-Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde yürüttükleri Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki projenin yeni döneminde, 405 milyon avro fonla 81 ilin tamamında yeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Bayburt Doğal Taş Üretim Merkezi törenle açıldı
02 Nisan 2017 Pazar 13:49

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), "Bayburt Doğal Taş AB Projesi" kapsamında kurulan Bayburt Doğal Taş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezinin açılış törenine katıldı. Özlü, burada yaptığı konuşmada, Bayburt’un geleceğinin çok parlak olduğunu belirterek, "Bir katkı da biz yapalım. Bizim Bilim Merkezleri Projemiz var.

Bayburt’a inşallah bir bilim merkezi yapacağız, şimdiden hayırlı olsun." dedi. Bayburt’un doğal taş konusunda çok önemli potansiyeli bulunduğunu söyleyen Bakan Özlü, AB-Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde yürüttükleri Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki projenin yeni döneminde, 405 milyon avro fonla 81 ilin tamamında yeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

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