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BAYBURT DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE KOOPERATİF KURULDU

Bayburt Doğal Taş sektörünün büyümesi ve gelişimine kollektif katkı sağlamak maksadıyla Bayburt Taşçılar, Madenciler, Mermerciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu. Kooperatif Yönetimi Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

BAYBURT DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE KOOPERATİF KURULDU
19 Ocak 2019 Cumartesi 16:11

Vali Pehlivan makamında görüştüğü kooperatif üyeleri ile doğal taş sektörü hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. Başta Bayburt Doğal Fabrikası ve bu alandaki diğer yatırımların en önemli hedefinin doğal taş sektörünü geliştirmek, standartlarını yükseltmek, istihdam sağlamak ve sürdürülebilir kılmak olduğunu kaydeden Vali Pehlivan yeni kurulan kooperatifin bu anlamda topyekün katkıyı sağlayacak faydalı bir girişim olduğunu kaydetti.

Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği olarak imkanlar dahilinde yatırımcılara gereken desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceklerini ifade ederek Kooperatif Başkanı Celalettin Topyay ile üyelere çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kooperatif Başkanı Celalettin Topyay ise Vali Pehlivan’a sektöre verdiği destekler ile yakın ilgisinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarette Bayburt Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Nurullah Şentürk ile sektör temsilcileri de yer aldı.

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