BAYBURT DEVLET HASTANESİ’NDE İKİNCİ TOMOGRAFİ CİHAZI HİZMETE ALINDI

Bayburt Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törenle yeni tomografi cihazı hizmete alındı.

BAYBURTGÜNDEM- Törene Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Başhekim Turan Şener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat ile Saadet Partisi İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci katıldı.

Törende yeni tomografi cihazının Bayburt’ta önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Vali Epcim, “İkinci tomografi cihazı bizim için önem arz eden bir konuydu. Bunu çözüyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Vali Epcim, sağlık hizmetlerinin nüfus kriteri göz önünde bulundurularak kurgulandığına vurgu yaptı. Bayburt’un hizmet planlamasında yaz ve kış nüfusu arasındaki farkın çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Vali Epcim, “Bayburt’un hizmet planlaması kış nüfusuna göre yapıldığında biz sadece bir cihaz alabiliyoruz. Fakat özellikle yaz aylarındaki yoğunluğun ve pandemi sürecinin getirdiği ağır bir yük vardı. Bu süreçte ikinci bir tomografi cihazının elzem olduğunu değerlendirdik. Buna ilişkin çeşitli girişimlerimiz oldu. Özellikle Milletvekilimiz Fetani Battal Bey’in Bakanımızla görüşmesinden sonra böyle bir katkı oldu. Biz Sağlık Bakanımıza ve Milletvekilimize Bayburt’a sağladıkları özel destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim, yeni tomografi cihazının pandemi ile mücadeleyi güçlendireceğinin altını çizdi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise yeni cihazın Bayburt’ta bir boşluğu doldurduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek yeni tomografi cihazı hizmete alındı.