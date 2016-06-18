Bayburt Derneğinden Rehabilitasyon Merkezine 55 bisiklet

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kaleardı Mahallesi'nde Bayburt Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkez'inde kalan çocuklara,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nce alınan 55 bisikleti hediye etti. Burada konuşan Bakan Ağbal, Türkiye'de sürekli istihdam üreten birekonomi olduğunun altını çizdi, son bir yıl içerisinde 1 milyon 40 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

'SAPA SAĞLAM BİR KAMU MALİYEMİZ VAR'Dünyada bir çok ülkede küresel kriz yaşandığını hatırlatan, buna rağmen ülke ekonomisi ve kamu maliyetinin sapa sağlam olduğunu ifade eden Bakan Ağbal şunları söyledi:"Küresel bir kriz olmuş, birçok ülke ekonomik olarak kendini toparlayamamış, ekonomilerini ayağa kaldıramamış, ekonomi dibe vurmuş.Yunanistan'a, İspanya'ya, İtalya'ya bakın. Bunlar zamanında Türkiye'ye, 'şöyle yapın, böyle yapın' diyorlardı. Hatırlıyorum o yılları. Şimdi şükürler olsun biz onlara akıl veriyoruz. Diyoruz ki; ekonomiyi yönetecekseniz böyle yönetin. Bugün sapa sağlam bir kamu maliyemiz var. Sapa sağlam bir bankacılık sistemimiz var. Büyüyen ve istihdam yaratan bir ekonomimiz var.öTürkiye'de en çok yatırımın eğitime yapıldığını dile getiren Bakan Ağbal, 60 bin öğretmen açığının kapatılması noktasında Şubat ayında öğretmen ataması yapılacağını sözlerine ekledi.Konuşması sonrası Bakan Ağbal bisikletlerini verdiği öğrencilere trafik kurallarına uymaları konusunda da bir dizi uyarıda bulundu.YOĞUN BAKIM SERVİSİNİ AÇTIBakan Ağbal, daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapımı tamamlanan Yoğun Bakım Ünitesi'ni hizmete açtı. Hastane hakkında yetkililerden bilgi alan Maliye BakanıNaci Ağbal, tedavi gören bazı hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.