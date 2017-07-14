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Bayburt Derneği İstanbul Bağcılarda Nöbette

15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümünde İstanbul Bağcılardaki Hemşerilerimiz 15 Temmuz Nöbetinde.

Bayburt Derneği İstanbul Bağcılarda Nöbette
14 Temmuz 2017 Cuma 18:32

15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümünde Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesi Yönetimi,Bağcılardaki Kirazlı Metro durağında pankart astı ve Temmuz ayının 11’den bu yana her gün nöbet tutmakta.

Bayburt’lu hemşerilerimizin uğrak yeri haline gelen Metro durağı Bağcılardaki tek etkinlik alanı.

Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş Bağcılardaki Tüm hemşerilerimizi buradaki nöbet mahalline bekliyorum dedi.

Başkan Hicabi Durmuş 15 Temmuz akşamı hemşerilerimizle birlikte Boğaz Köprüsünde olacağız dedi.

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