Bayburt Dede Korkut 26. Uluslar arası Kültür ve Sanat Şölenleri'ne Coşkulu Açılış

Türk Dünyası'nın Bilge Atası Dede Korkut adına bu yıl 26.’sı düzenlenen “Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” renkli görüntülerle başladı.

BAYBURTGÜNDEM-Etkinliklere katılan protokol üyeleri, çeşitli ülke ve şehirlerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar, Dede Korkut anıtına çelenk konulmasının ardından mehteran takımı eşliğinde Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Saray Bahçesi’nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını Şölen Komitesi Başkanı ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptı.



Pekmezci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bayburt bir bakarsın bütün bir vatan coğrafyası, bir bakarsın bütün bir Türk Dünyası olur” “Dede Korkut Türk kültür ve tarihinin vazgeçilmez şahsiyetidir. Bundan dolayıdır ki biz Bayburtlular, bu kadim şehrin evlatları olarak bu kıymetli şahsiyeti, Dünya Türklüğünün vazgeçilmezi, Dünya Türk kültür ve edebiyatına yön veren Dede Korkut’u hem bugünkü nesillere hem de geleceğe aktarmak adına yapılması gereken ne varsa onları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bugün 26’sını düzenlediğimiz Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla Kop’tan başlayıp Soğanlı Dağları’nda yankılanan bir ili baştanbaşa saran heyecan fırtınası ile doluyuz. Bugün biz Bayburt’u, Çoruh’u, Kop Dağlarını ve Dede Korkut’u anlatırken, ruhumuz da Kızılırmak’ı Aras’ı, Yeşil Irmak’ı, Fırat’ı hissederiz. Biz onda Erzurum’u, Kars’ı, Ardahan’ı görürüz. Biz onda Torosların, Ilgazların, Erciyeslerin, Palandökenlerin efsanelerini dinleriz. Bizim Bayburt bir bakarsın bütün bir vatan coğrafyası, bir bakarsın bütün bir Türk Dünyası olur. Öyle değil mi? Yüzyıllardır Çoruh’un sesinde ve Bayburt’un bağrında Dedem Korkut’un çağrıları yankılanır bu topraklarda. Onun içindir ki Bayburt Hisarı’nın burçlarında hala Banu Çiçeklerin ve Bey Böyreklerin sesini duyarsınız. Tarihin gizem dolu derinliklerinde.., Bayburt yöresinin İslamiyet’ten evvelde Türk yurdu olduğunu ve Türklerin Kimmer, Saka ve Hun Türkleri ile bölgeye geldiğini biliyoruz. Selçuklular’dan önce miladın ilk asırlarında bölgeye gelen Bulgar, Kıpçak ve Hazar Türkleri’nin bu coğrafyaya verdikleri isimler bölgenin tapusu gibidir. Bu nedenlerle Orta Asya’dan Anadolu’ya ve dünyanın diğer bölgelerine başlayan göç dalgaları beraberinde tüm değerlerini de Anadolu’ya dünyanın diğer bölgelerine taşımışlardır. Büyük bir coğrafyada yaşayan milyonlarca insan bugün aynı milletin çocukları olduğunu haykırabiliyorsa bu o büyük kültür harcının aynı potada buluşturduğu bir kimliğin ifadesidir.



Asırlar öncesinden halkımızın dilden dile aktararak günümüze taşıdığı masallar, hikâyeler, destanlar ve diğer kültür öğeleri o büyük kültürün parçalanmaya çalışılan ancak koparılamayan güçlü bağlarının kör düğümü gibidir. Bugün yüzyıllar öncesinden anlatılan ve dilden dile söylenegelen Dede Korkut hikâyeleri milli kimliğimizin güçlü bir harcı olarak günümüzde de varlığını hissettirmektedir. Bugün Balkanlardan Adriyatik Denizi’ne kadar uzanan koca coğrafyada Dede Korkut’u, Köroğlu’nu, Yunus Emre’yi anlatırken bizim Korkut Atamız, bizim Köroğlumuz diye hitap eden insanları gördükçe kültürün güçlü ve vazgeçilmez bir unsur olduğunu görürüz. Bilindiği gibi Bayburt kültürümüzün önemli öğelerinden Dede Korkut Hikâyeleri’nin geçtiği topraklardan birisidir. Kısaca Dede Korkut diyarıdır. Kabri Masat Köyümüzdedir. Dede Korkut Hikâyelerinin başkahramanlarından Bamsı Beyrek’in (Bey Böyrek) kabri de Bayburt Hisarının hemen karşısında yer alan Erenli Köyümüzdedir. Bu şölenler çeşitli nedenlerle baba ocağından, toprağından uzaklarda hayat mücadelesi veren binlerce Bayburt sevdalısının bir araya gelmesine, kavuşmasına vesile olacaktır. Bu şölenler Zihnilerin, İrşadilerin, Celalilerin, Hicranilerin ve daha nice hak ve halk sevdalılarının günümüz ozanları ile kucaklaşma günleri olacaktır. Bu düşünceler içerisinde tekrar yurt içinden ve yurt dışından ilimize teşrif eden tüm konuklarımıza Bayburt halkı adına hoş geldiniz diyor, ilimizde kaldığını müddetçe içten, samimi konuksever Bayburtluların gönül coğrafyasının en güzel yerinde olacağınız inancıyla sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” TÜRKSAV adına Gültekin Akengin ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın birer selamlama konuşması gerçekleştirdiği açılış programda CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, şölenlerin başlatılmasında emeği büyük olan rahmetli Ali Haydar Öner ile her zaman şölenlere destek sunan rahmetli Kurban Yazoğlu’nu andı. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür eden Zeybek, Tepegöz, Deli Dumrul, Beyböyrek hikâyelerini ilk olarak babaannesinden duyduğunu ve hikâyelerin sözlü kültür aracılığı ile dilden dile aktarıldığına dikkat çekerek, bu hikâyelerin sürekli olarak anlatılmasının önemine değindi. Bayburt Milletvekili Fetani Battal da Dede Korkut’un şerefin, haysiyetin, namuslu duruşun, kahramanlığın, irfan sahibi olmanın, inancın bir sembolü olduğunu söyledi. Bayburtluların bütün büyüklerine Dede Korkut gözü ile baktığını söyleyen Battal, “Bizim için Zihni, Celâlî, Hicrani, İrşadi, Ağlar Baba, Şaban Efendi ve Dede Paşa hepsi birer Dede Korkut’tu. Bu gözle baktığımızda bu milleti yarına taşıyacak ve yarının dünyasında onurlu, haysiyetli bir duruşu bu milletin çocukları gerçekleştirecek ise bunu Dede Korkutlarla kuracağımız iklime borçluyuz. Bunu hissettiği için Bayburt uzun yıllardır Dede Korkut şölenleri çerçevesinde bu bilince çaba katkı sunmak için çaba sarf ediyor. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bunu önemseyerek şölenlere çok önem veriyor” şeklinde konuştu.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise, Dede Korkut hikâyelerinin vermiş olduğu mesajlara değindi. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten Sadir Durmaz, insanoğlunun çok şey ürettiğini ama pek azını geleceğe taşıdığını ifade ederek, Dede Korkut hikâyelerinin Türk milletinin hayat felsefesi ile ilgili muazzam bilgiler barındıran müstesna bir eser olduğunu kaydetti. Dede Korkut hikâyelerinin Türklerin milli hayatını aksettirdiğini ifade eden Durmaz, hikayelerdeki mesajlara da değinerek, Dede Korkut’taki evrensel mesajlara vurgu yaptı. Durmaz, “Örneğin bugün küresel iklim krizinin müsabbibi olan ama doğayı, yeişili dillendiren düşürmeyen insanlar, Dede Korkut destanlarındaki canlı, yaşayan, aktif hayata, vakalara, hikâyeye adeta iştirak eden tabiat anlatımı hakkında fikir sahibi midir? Salur Kazan’ın oğlu Uruz’un ağaçla dertleşmesini okumuşlar mıdır? Hayvanlara yaşam alanı bırakmayan ama hayvan haklarını dillerine pelesenk edenler Dede Korkut2ta büyük ve müstesna bir yer tutan insanın hayatınıkarışan hayvanları bilirler mi? Her türlü hakkını çiğneyen ve imnsanlığın onurunu ayklar altına alan ama demokrasi naraları atan Batı dünyası binlerce yıl önce Türk’ün toyundan, töreninden, şmeleninden, Han’ın istişare ve meşveret kültüründen haberdarlar mıdır? Yalan söylemenin, yalancının kötülüğünü Pinokyo ile anlatan Yalancı oğlu Yaltacuk’u tanır mı? Hasılı Dede Korkut bizi biz yapan değerleri barındıran yapısı ile kimliğimizi aidiyetimizi koruyup sağlamlaştırırken dünyaya da evrensel mesajlar vermektedir” dedi. Bayburt’un milli kültürün canlılığını koruduğu hafıza mekanlarıyla geleceğe aktarıldığı eski bir Türk yurdu olduğunu belirten Sadir Durmaz, Bayburt’un mekânsal hafızasındaki Dede Korkut unsurlarını anlattı. Durmaz, “Dede Korkut Türk dünyasının ortak değeridir ama Bayburt için özel anlam ifade etmektedir. Bayburt ilimiz sadece Dede Korkut coğrafyasındaki bir ilimiz değil Dede Korkut’u mekânsal anlamda yaşayan ve yaşatan bir şehirdir. Dede Korkut Türbesi, Bayburt Kalesi, Beyböyrek Mezarı, Beyböyrek Mağarası ve bunların yanında kamu binaları ve tesislerine verilen adlarla Dede Korkut kültürünün mekânsal hafızada yaşamasını sağlamaktadır. Bu vesileyle Dede Korkut’u hem soyut hem de somut anlamda yaşayan ve yaşatan Bayburtlulara, partimizin üretken belediyecilik anlayışını layıkı ile uygulayan ve bugün de bu anlamlı toplantıyı vesile kılarak Bayburt’a değer katacak 18 projenin açılış ve temel atma merasimlerini gerçekleştiren Belediye Başkanımıza, Belediye Meclis üyelerimize, teşkilatımıza, katkı veren kamu kurum ve kuruluşlarımıza, akademisyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarihe 2. Plevne olarak geçen Kop Müdafaası’nda şehit düşen, coğrafyayı vatan kılan tüm ecdadımızı rahmetle anıyorum. Ne Mutlu Türküm diyene! Vali Vekili Göksel Yüksel de Dede Korkut’un önemine dikkat çekerek, bu metinlerin insan, aile ve toplum sevgisinden bahsettiğini, cesaretten bahsettiğini, akılcılıktan, çalışkanlıktan bahsettiğini, değerler uğruna fedakarlıkta bulunmaktan bahsettiğini ve geleceğe yönelik evrensel değerler taşıdığını kaydetti. Vali Vekili Yüksel, Dede Korkut’un Bayburt ile özdeşleşmesinin onur verici olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından ikramiyeli şölen balonları protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakıldı. Bayburt Belediyesi’nin 18 proje için toplu açılış ve temel atma töreninde yer aldığı programda, Bayburt bar ekibi başta olmak üzere Anadolu’dan ve Türk Dünyası’ndan halk oyunları ekiplerinin gösterileri yer aldı.



Ülkücü Ozanlar Öngel ve Kınık beğeni topladı Açılış programının son bölümünde Ülkücü Ozanlar Ahmet Öngel ve Ali Kınık sahne aldılar. Ahmet Öngel’in sevilen parçalarını seslendirmesinin ardından, sahneye gelen Ali Kınık geldi. Kınık’ın söylediği parçalara Saray Bahçesi’ni dolduran gençler de eşlik etti.

