BAYBURT DARBE TEPKİSİ 2. GÜNÜNDE

Bayburt'ta vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini protesto etti.

Bayburt'ta vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto etti. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi Pönserek Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Bahçeli Erdoğan Omuz Omuza" şeklinde sloganlar atarak, darbe girişimine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Caddesi'nden Bayburt Valiliği binası önüne gelen vatandaşları, balkona çıkan Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya selamladı. Belediye Başkanı Memiş, burada yaptığı konuşmada, Bayburtlular olarak darbe girişimine karşı hep bir olduklarını belirterek, "Valimizle, Jandarma Alay Komutanımızla, Garnizon Komutanımızla, Emniyet Müdürümüzle, Milliyetçi Hareket Partimizle, Saadet Partimizle, AK Partimizle, CHP'mizle, biz hep biriz." dedi.

AK Parti olarak, Bayburt Belediyesi olarak bu hükümeti, bu milleti böldürmeyeceklerini dile getiren Memiş, "Bugün akşama kadar gerekirse sabaha kadar yine Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimle, ülkücü kardeşlerimle, Saadetli kardeşlerimle, AK Partili kardeşlerimle, CHP'li kardeşlerimle Bayburtlu olarak buradayız. Buradan cihana bir kez daha haykıracağız. Bu millete esaret giydirmeye çalışanlar Türk'ün şamarını yüzlerinde görecektir." diye konuştu.















