         reklam
0
0
0
0

Bayburt Çoruh Sahiline Rağbet.

Bayburt merkez Kopuz Köprüsü mevkisinde vatandaşların Ağustos sıcakların serinlemek için tercih ettikleri Çoruh Nehri kıyısında yer bulmak adeta zorlaşıyor.

Bayburt Çoruh Sahiline Rağbet.
14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:30

Yüzmek için gelen vatandaşlar " Çoruh kıyısına güneşlenmek için kum serilerek kumsal yapılmasını, çevre düzenlenmesinin tamamlanarak daha iyi bir ortam sağlanmasını bekliyorlar."

Yetkililerin yaz aylarının son demlerinde beklenilen çalışmaların bitirilmesi,  bu güzel düşünceyi hayata geçirenleri de takdirle karşıladıklarını belirterek, halk olarak bu güzel hizmetlerin devamını beklediklerini açıkladılar.

İlgili Galeriler
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Önceki Haber
BAYBURT’TAN -KURBANLARIMIZLA- KARDEŞLERİMİZE GİDİYORUZ…
Sonraki Haber
Oruçbeyli Kuran Kursunda İcazet Töreni..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.