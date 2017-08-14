Bayburt Çoruh Sahiline Rağbet.

Bayburt merkez Kopuz Köprüsü mevkisinde vatandaşların Ağustos sıcakların serinlemek için tercih ettikleri Çoruh Nehri kıyısında yer bulmak adeta zorlaşıyor.
Yüzmek için gelen vatandaşlar " Çoruh kıyısına güneşlenmek için kum serilerek kumsal yapılmasını, çevre düzenlenmesinin tamamlanarak daha iyi bir ortam sağlanmasını bekliyorlar."
Yetkililerin yaz aylarının son demlerinde beklenilen çalışmaların bitirilmesi, bu güzel düşünceyi hayata geçirenleri de takdirle karşıladıklarını belirterek, halk olarak bu güzel hizmetlerin devamını beklediklerini açıkladılar.
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