Bayburt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Akdeniz: - "Maliye Bakanımız Naci Ağbal'ın özel takipleri sonucunda, ilimiz köylerinde istihdam edilmek üzere Bayburt İl Özel İdaresine 400 kişilik kontenjan müjdesi bizlere ulaştı ve bizleri sevindirdi."

BAYBURT (AA) - Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Akdeniz, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın özel takipleri sonucunda, Bayburt'un köylerinde istihdam edilmek üzere Bayburt İl Özel İdaresine 400 kişilik kontenjan müjdesini aldıklarını söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın hafta sonu kente yapacağı ziyaret öncesindeki müjdeli haberinin kendilerine ulaştığını söyledi.

İl Özel İdare bünyesinde çalıştırılmak üzere diğer projelerin dışında yeni bir proje de Bayburt'a tahsis edildiğini ifade eden Akdeniz, "Maliye Bakanımız Naci Ağbal'ın özel takipleri sonucunda, ilimiz köylerinde istihdam edilmek üzere Bayburt İl Özel İdaresine 400 kişilik kontenjan müjdesi bizlere ulaştı ve bizleri sevindirdi." dedi.

Akdeniz, istihdamın toplum yararına programı kapsamında olacağını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"9 ay süreyle istihdam edilecek bu kişiler özel idare bünyesinde köylerimizde çalışacak. Projenin uygulama kapsamına 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler, eski hükümlüler ve daha önceki projelerden 18 aydan fazla yararlanmamış olan kişiler alındı. Proje kapsamındaki kişiler temizlik, bina bakımı-onarım, ağaç bakımı, çevre düzenlemesi, erozyonla mücadele, yer altı ve yer üstü çalışmaları, parke düzenlemesi, su ve kanalizasyon işlerinde çalıştırılacak."

Bayburt'ta çeşitli projelerde çalışan ve süresi dolan 2 bin 700 kişinin çalışma sürelerinin de Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın girişimiyle uzatıldığını belirten Akdeniz, "Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'ya kent adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

