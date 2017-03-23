Bayburt bu defa birinci sırada yer aldı..

Yıllardır en az Nüfusa sahip il diye haberlere konu olan Bayburt Tuik verilerinin açıklanmasıyla, Türkiye'de birinci sırada yer aldı.
TÜİK, 2016 yılında Türkiye'de en çok göç alan illerini açıkladı.Yıllardır Türkiye’nin en küçük ili en az Nüfusa sahip ili diye haber olan Bayburt ,Türkiye’nin en fazla göç alan ili oldu.
Bayburt, Aldığı göç: 16981, Verdiği göç: 6653, Net göç hızı(%): 121,5
Bayburt nüfusu 2016 yılına göre 90.154'dir.
Bu nüfus, 46.182 erkek ve 43.972 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %51,23 erkek, %48,77 kadındır.
Yıllara Göre Bayburt Nüfusu
2016 90.154
2015 78.550
2014 80.607
2013 75.620
2012 75.797
2011 76.724
2010 74.412
2009 74.710
2008 75.675
2007 76.609
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