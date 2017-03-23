Bayburt bu defa birinci sırada yer aldı..

Yıllardır en az Nüfusa sahip il diye haberlere konu olan Bayburt Tuik verilerinin açıklanmasıyla, Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

TÜİK, 2016 yılında Türkiye'de en çok göç alan illerini açıkladı.Yıllardır Türkiye’nin en küçük ili en az Nüfusa sahip ili diye haber olan Bayburt ,Türkiye’nin en fazla göç alan ili oldu.

Bayburt, Aldığı göç: 16981, Verdiği göç: 6653, Net göç hızı(%): 121,5

Bayburt nüfusu 2016 yılına göre 90.154'dir.

Bu nüfus, 46.182 erkek ve 43.972 kadından oluşmaktadır.

Yüzde olarak ise: %51,23 erkek, %48,77 kadındır.

Yıllara Göre Bayburt Nüfusu

2016 90.154

2015 78.550

2014 80.607

2013 75.620

2012 75.797

2011 76.724

2010 74.412

2009 74.710

2008 75.675

2007 76.609