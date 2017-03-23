Bayburt bu defa birinci sırada yer aldı..

Yıllardır en az Nüfusa sahip il diye haberlere konu olan Bayburt Tuik verilerinin açıklanmasıyla, Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

Bayburt bu defa birinci sırada yer aldı..
23 Mart 2017 Perşembe 12:03
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TÜİK, 2016 yılında Türkiye'de en çok göç alan illerini açıkladı.Yıllardır Türkiye’nin en küçük ili en az Nüfusa sahip ili diye haber olan Bayburt ,Türkiye’nin en fazla  göç alan ili oldu.

Bayburt, Aldığı göç: 16981, Verdiği göç: 6653, Net göç hızı(%): 121,5

Bayburt nüfusu 2016 yılına göre 90.154'dir.

Bu nüfus, 46.182 erkek ve 43.972 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %51,23 erkek, %48,77 kadındır.

Yıllara Göre Bayburt Nüfusu

2016      90.154  

2015      78.550  

2014      80.607  

2013      75.620  

2012      75.797  

2011      76.724  

2010      74.412  

2009      74.710  

2008      75.675  

2007      76.609  

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Etiketler; #Bayburt Nüfusu
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