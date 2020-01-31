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Bayburt Beyaza Büründü..

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt Beyaza Büründü..
31 Ocak 2020 Cuma 12:39

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış dolayısıyla 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

 Bayburt Belediyesi ekipleri de şehir merkezindeki yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kop Dağı'nda ise sürücüler bir süre zorunlu mola vermek durumuyla karşılaştılar. Kop Dağı'nda karayollarının kar temizliği sürüyor.

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