Bayburt Beşpınar Köyünden Mehmetçik’e Destek

Bayburt’un Beşpınar köyünde öğrenciler uygulama bahçesinde ve derslerde ürettikleri ürünler ile Mehmetçik’e destek oluyor.

Bayburt’un Beşpınar köyündeki öğrenciler, Suriye’deki terör örgütlerine dünyayı dar eden Mehmetçikler için başlatmış oldukları kampanya ile ürettikleri ürünleri köy meydanında satarak gelirini Mehmetçik vakfına bağışladı.

Satışa çıkan ürünler Beşpınar halkı tarafından kısa sürede tüketildi. Öğrenciler Mehmetçik’e destek oldukları kampanyada köy halkı ile asker selamı vermeyi unutmadı.

Beşpınar köyü Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Özel, 2017 yılı yaz sezonunda okul öğrencileri ile birlikte Uygulama Bahçesi Projesi'ne imza atmıştı.

Emre Özel, öğrencilerini ve projeyi destekleyen Beşpınar halkına teşekkür ettiği açıklamasında, "Tüm cihana mertliği ve adaleti öğreten, öğretmekle yetinmeyip başka milletlerin istikbali için kendi canından vazgeçen Mehmetlerimiz için gerçekleştirdiğimiz projeye katılan tüm velilerimize ve öğrencilerimize minnettarız" dedi.