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​ BAYBURT BELEDİYESİNDEN YOĞUN KAR MESAİSİ

Bayburt'ta yaşanan yoğun kış şartlarında Bayburt Belediyesi karla mücadele, tuzlama, yol temizleme ve okul giriş, çıkışlarını temizleme çalışmalarını devam ettiriyor.

​ BAYBURT BELEDİYESİNDEN YOĞUN KAR MESAİSİ
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Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşlerine bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşların ve öğrencilerimizin rahat ulaşımlarını sağlayabilmek için dün sabah saat 04.00 ten beri yoğun bir şekilde yol açma, kaldırım temizliği ve mahallelerde bulunan merdivenlerde buz temizleme, tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

          Karla mücadele ekipleri kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 11 farklı noktaya konuşlandırıldı. Bu ekiplerden Hastane yolu, Esentepe Mahallesi, Şingah Mahallesi, Kaleardı Mahallesi, Kışla çeşmesi mevkii, Kentsel dönüşüm TOKİ civarı, Belkent- Baykent, Şingah Sıla konutları mevkiinde kontrol ekipleri oluşturuldu.

          Belediye Başkanı Mete Memiş yaptığı açıklamada; “Sabah saat 04.00’ten itibaren Tüm gün yoğun bir şekilde devam edecek olan çalışmalara 45 personel, İŞKUR elemanları ve 11 iş makinesi ve 2 adet tuzlama kamyonu ile iştirak ediyoruz.

      

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11 farklı bölgede konuşlandırdığımız ekiplerimizle hızlı ve zamanla yarışarak vatandaşlarımızın rahat ulaşımlarını sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

 

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