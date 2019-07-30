Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt’un il oluşunun 30. yıldönümü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından kentin il olmasına emek verenler için vefa töreni düzenlendi.

21 Haziran 1989 yılında Gümüşhane’den ayrılarak vilayet konumuna geçen Bayburt’un il oluşunun 30. yıldönümü dolayısıyla Bayburt Belediyesi’nce organize edilen vefa töreninde vilayet olmasında emeği geçenlere vefa plaketi, il dolduktan sonra milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yapan yöneticilere ise hizmet plaketi takdim edildi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen Vefa ve Hizmet Plaketi Töreni’ne İçişleri Eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Eski Milletvekilleri Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bünyamin Özbek, Dr. Karabey Kadri Karaoğku, Bayburt Eski Belediye Başkanları Mete Memiş, Bekir Çetin, Muammer Daştan, Vural İşaşır, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, BTSO Başkanı Süleyman Seyhan, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Stk temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Bayburt’un il oluş serüvenini anlatan bir video gösterisi sunuldu. Şehrin 1888 yılında sancak beyliğinden kaza statüsüne düşürülmesi, 1927 yılı itibariyle Gümüşhane’ye bağlanması ve 1989 yılına kadar devam eden vilayet olma çabalarını anlatan video gösterisi katılımcılara duygulu anlar ya