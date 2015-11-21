Bayburt Belediyesi'nden Üniversitelilere Büyük Fırsat

Bayburt Belediyesi Bayburt’ta okuyan üniversite öğrencilerine büyük avantajlar sağlayacak bir kampanyaya imza atıyor

İkametgâhını 31 Aralık 2015’e kadar Bayburt’ta aldıran tüm üniversite öğrencilerine yemek fişi ve indirimli ulaşım kartı verilecek. Ayrıca yapılacak hediye çekişi ile de 5 öğrenciye laptop, 7 öğrenciye akıllı telefon, 10 öğrenciye tablet ve 30 öğrenciye 75 TL değerinde hediye çeki verilecek.

Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin bütün bu avantajlardan ve çekilişten yararlana bilmeleri için yapmaları gereken tek şey ise 31 Aralık 2015’e kadar nüfus müdürlüğüne gidip ikametgah kayıtlarını Bayburt’a aldırmak.