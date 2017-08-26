BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Bayburt Belediyesi tarafından Aile Yaşam Merkezi’nde, bayanlara yönelik ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti verilecek.

Temmuz ayında açılışı yapılan, bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıyan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik bir hizmete daha imza atıyor. Merkez bünyesinde verilecek hukuk danışmanlığı hizmetiyle bayanlar Bayburt Belediyesi tarafından görevlendirilecek avukatlara belirli günlerde ücretsiz olarak her türlü hukuki konuyu danışabilecek. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Aile Yaşam Merkezi’nin Bayburt’taki bayanlara yönelik hizmetlerinin çeşitli alanlarda süreceğini ifade etti.

Merkezin kapılarını açtığı günden buyana çeşitli konularda düzenlenen seminerler ve konferanslar ile hızlı bir şekilde hizmet etmeye başladığını belirten Başkan Memiş, bunlara hukuki danışmalığın da eklenmesinin önemine vurgu yaparak Aile Yaşam Merkezi’nin hizmetlerinin bunlarla sınırlı kalmayacağını ve kısa süre içinde merkez bünyesinde açılacak kurslarla bayanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunacağını söyledi.