BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SEMİNERİ

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde İş ve Meslek Danışmanlığı Semineri gerçekleştirildi

Bayburt Belediyesi ile İŞKUR (Çalışma ve İş Kurumu) Bayburt İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği seminere İş ve Meslek Danışmanı Hakan Özdemir, konuşmacı olarak katıldı.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, yarım çalışma ödeneği, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı, toplum yararına programlar, büyükanne ödeneği, girişimcilik ve işsizlik ödeneği gibi konular hakkında bilgilerin verildiği seminere bayanlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.

İş arama becerisi, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, aktif iş aramada neler yapılması gerektiği ve bir iş yeri ile iş görüşülmesinde nelere dikkat edilmesi konularında da bayanları bilgilendiren İş ve Meslek Danışmanı Özdemir, seminerin sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.