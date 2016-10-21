Bayburt Belediyesi’nden İkametgâh Kampanyası

Bayburt Belediyesi’nin öncülüğünde üniversite öğrencilerine yönelik ikametgâh kampanyası başladı.

Bayburt Belediyesi’nden İkametgâh Kampanyası
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Kampanya dâhilinde ikametgâhını Bayburt Merkezine alan her öğrencinin burs alması sağlanacak. Öğrencilerin,  8 ay boyunca aylık 100 TL burs imkânının sağlandığı kampanyadan yararlanabilmeleri için ikametgâhlarının Bayburt’ta olduğuna dair belge, IBAN numarası,  nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci belgelerini Bayburt Belediyesi ile Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Yerleşkesinde bulunan Bayburt Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosuna teslim etmeleri gerekiyor.

Kampanyadan yararlanabilmek için belgelerin son teslim tarihi ise 15 Aralık.  Ayrıca ikametgâhlarını Bayburt Merkeze alan öğrenciler 31 Aralık 2016‘dan önce ikametlerini tekrardan Bayburt dışına taşımaları halinde de kampanyadan yararlanamayacaklar.

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