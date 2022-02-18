Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek
0
Bayburt Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan yedi öğretim üyesi, doçentlik başvurularının
Bayburt Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan yedi öğretim üyesi, doçentlik başvurularının
0
Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
0
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.
0
banner520

Bayburt Belediyesi’nden içme suyuna % 7 KDV indirimi

Bayburt Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdüğünü açıkladı.

Bayburt Belediyesi’nden içme suyuna % 7 KDV indirimi
18 Şubat 2022 Cuma 12:36

BAYBURTGÜNDEM- Temel gıda ürünlerindeki KDV oranlarının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden Bayburt Belediyesi aldığı karar ile su tüketim ücretlerindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e düşürdü.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci , alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, Bayburt Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KUDAKA 2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI
KUDAKA 2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI
0
104. yıl programı kapsamında bilgi yarışması yapıldı
104. yıl programı kapsamında bilgi yarışması yapıldı
0
Başkan Pekmezci Esnaf Odaları Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Pekmezci Esnaf Odaları Ziyaretlerini Sürdürüyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.