Bayburt Belediyesi’nden içme suyuna % 7 KDV indirimi

Bayburt Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdüğünü açıkladı.

BAYBURTGÜNDEM- Temel gıda ürünlerindeki KDV oranlarının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden Bayburt Belediyesi aldığı karar ile su tüketim ücretlerindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e düşürdü.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci , alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, Bayburt Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.