Bayburt Belediyesinden Fotoğraf yarışması..

Bayburt Belediyesi tarafından 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni’nde düzenlenecek olan fotoğraf sergisinde kullanılmak için fotoğraf yarışması düzenleniyor.

BAYBURTGÜNDEM- Katılımcılar “Kadrajını Bayburt’a Çevir” temalı yarışmaya son yıllarda çektikleri ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış şehrin tarihi ve arkeolojik dokusu, doğal güzellikleri, gastronomik unsurları, kültürel zenginlikleri ve günlük sosyal yaşamın izlerini taşıyan her türlü fotoğrafla katılabilecekler.

Yarışmanın şartnamesi ve katılım kuralları ise şöyle:

AMAÇ:

Fotoğraf sanatı yoluyla, Bayburt’un tarihi, kültürel ve doğal turistik değerlerinin fotoğraflanarak, turizm potansiyelinin ortaya çıkması, kente ait güncel görsel belleğin oluşturulması, gelecek kuşaklara bu günlerle ilgili görsel bilgi aktarımı yapmak, fotoğraf sanatına ve sanatçısına destek vermek amaçlanmaktadır.

GENEL KATILIM KOŞULLARI: