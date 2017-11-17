Bayburt Belediyesi’nden Emektarlarına Veda Yemeği

Bayburt Belediyesi’nde uzun yıllar devam ettirdikleri görevlerinin ardından emekliye ayrılan Raif Kalekahyası, Özcan Çelik ve Fikri Telli için veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan ile belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve personel katıldı. Yemek sonunda bir konuşma yapan Başkan Memiş emekliye ayrılan Kalekahyası, Çelik ve Telli’ye görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bayburt’a Çok Şey Kazandırdık

Bayburt’a çok şey kazandırdıklarını söyleyen Memiş, “Bayburt’a çok şey kazandırmaya da devam edeceğiz. Bu süre içerisinde çok samimi olarak söylüyorum Bayburt Belediyesi’nin bütün çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bütün bunların kazanılmasında, bütün bu çalışmaların başarılı olmasında şüphesiz en büyük emek başkan yardımcılarımızdan, birim müdürlerimize, işçi, memur tüm çalışanlarımızın. Ayrıca bu minvalde tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Onların da katkısı ayrı. Bir olarak kararlarımızı aynı kararlılıkla alıp uygulayan bir ekip olduk.”

Vaadettiğimiz Projelerimiz Fazlasıyla Hayata Geçti

“Sayın Cumhurbaşkanımız 2014 yılı ekim ayında Bayburt’a geldiğinde belediyemizi ziyaretinde bir konuşma yaptı. Orada bulunan bakanlarımıza, genel müdürlere ve ilgili bürokratlara Bayburt’a bakın dedi. Bu ziyaretten sonra yaptığım açıklamada ‘’Eğer açıkladığımız projeleri, Bayburt için vaat ettiğimiz çalışmaları yapamazsak bunu tek sorumlusu belediye başkanı olarak benim dedim. Bayburt’a bu kadar iyi ve doğru bakan bir cumhurbaşkanı varsa ki var o cumhurbaşkanının olduğu yerde Bayburt projelerini hayata geçirir. Allah’a şükür fazlasıyla hayata geçti” diye konuştu.

Sayın Maliye Bakanımıza Teşekkür Ediyorum

Konuşmasında Maliye Bakanı Naci Ağbal’a da teşekkür eden Başkan Memiş şöyle devam etti:

“Hiç şüphesiz en önemli katkı Maliye Bakanımız Naci Ağbal Bey’in. Bayburt’u yakından görüp, belediyeye ait olsun, il özel idareye ait olsun Bayburt’un problemleriyle yakından ilgilendi. Bütün bu çalışmaların, bütün bu projelerin hayata geçmesinde en büyük katkı Sayın Maliye Bakanımıza ait. Ben Bayburt, Belediye ve şahsım adına Sayın Maliye Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum.”

Bayburt Bizim

“Bayburt bizim. Başka Bayburt yok. Başkaları için küçük olabilir, dezavantajlı olabilir, ama bizler için Bayburt apayrı bir yer. Bayburt bizim her şeyimiz. Biz Bayburt’u canımızdan aziz biliriz. Hepimizin Bayburt’a borcu vardır. Hepimiz bugüne kadar göğsümüzü gere gere Bayburtlu olduğumuzu ifade ettik. Bu şehir kendisine ait olanları hep korumuştur, hep yükseltmiştir. O zaman bu şehrin birer ferdi olarak bu şehre borcumuzu ödeyelim.”

Konuşmanın ardından Raif Kalekahyası, Özcan Çelik ve Fikri Telli’ye günün anısına hediye takdim edilmesinden sonra gece sona erdi.