Bayburt Belediyesi'nden Eğitim Hamlesi

Geçtiğimiz günlerde Bayburt’taki 14 lisenin kütüphanelerine 5110 adet kitap bağışlayarak bu anlamdaki eksikliği bir nebze olsun gideren Bayburt Belediyesi bu yıl içinde gerçekleşecek olan TEOG ve YGS sınavları için deneme sınavı kitapçığı desteği verecek.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile Bayburt merkezde bulunan tüm okulların müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Programa Başkan Memiş’in yanı sıra belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Şahin Kızılaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, okul müdürleri ve yöneticileri katıldı.

Başkanımızdan Eğitime Desteği Daha Rahat İsteyebiliyoruz

Programda sözü ilk olarak alan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan kısa bir selamlama konuşması yaparak şunları söyledi:

‘’Bizim tüm kurumlarımızla güzel ilişkilerimiz var. Ama Bayburt belediyesi her zaman daha direkt olarak ulaşabildiğimiz bir kurum. Başkanımızın da bir eğitimci olasından dolayı kendimizi rahatlıkla ifade edebiliyoruz ve eğitime yönelik destekleri alabiliyoruz. Ben bu noktada kendilerine teşekkür ediyorum.’’

Müdür Doğan’nın konuşmasından sonra mikrofonu alan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş eğitime katkılarının artarak süreceğini ifade ettiği konuşmasında şunları belirtti:

Bir Toplumun Kalkınması Eğitimle Mümkündür

“Değerli arkadaşlar sözü çok fazla uzatmaya gerek yoktur. Şunu hepimiz biliyoruz ki bir toplumun kalkınması eğitimle mümkündür. Bir toplum eğitimine ne kadar yatırım yapıyor ve ne kadar önem veriyorsa ancak o kadar kalkınır. Herhangi bir toplum tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarını heba etmiş veya ondan faydalanamayabilir ancak insan kaynağını kullanamaz ise verim alamaz ise o toplumun kalkınması mümkün değildir."

Şehrimizin Kalınmasında En Temel Aktör Eğitim Olacak

"Ben şunu kesinlikle ifade ediyorum ki şehrimizin kalınmasında en temel aktör eğitim ve eğitimin gönüllüleri olan sizlersiniz. Sizler okul yöneticileri olarak öğrencileriniz değiştirip dönüştüreceksiniz. Bu şehre, bu ülkeye onların katkılarını sunmalarını sağlayacaksınız. Bu anlamda bu camiadan gelen biri olarak ve birçoğunuzu da tanıyan biri olarak şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum ki Bayburt eğitim konusunda her geçen gün daha çok mesafe kat etti.

Şunu ifade etmek istiyorum çok kıymetli milli eğitim müdürümüzün Bayburt’un eğitimi ile ilgili çalışmalarının hep şahidi oldum. Bu çalışmalarda ne kadar fedakârlık ettiğine de hep şahitlik ediyorum. Bu anlamda mili eğitim müdürümüze Bayburt adına teşekkür ediyorum."

Çocuklarımızın Başarısını Sadece Sınavlarda Aldıkları Notlardan İbaret Saymayalım

"Değerli arkadaşlar çocuklarımızın başarısı hepimizin başarısı, şehrimizin büyümesi ve Türkiye’mizin kalkınması anlamına gelir. Dershaneci kimliğimle şunu söylemek istiyorum; Çocuklarımızın başarısını sadece akademik başarıdan sınavlarda aldıkları notlardan ibaret saymayalım. Bu bir yanılgı olur. Çocuklarımızın başka meziyetlerini ortaya çıkarmamız lazım. Belki sporda, belki sanatta, belki kültürde başarılı olabilecek gençleri kesinlikle sınavla sınırlı tutmayalım."

Bayburt Belediyesi Eğitime Verilmesi Gereken Katkıdan Payına Düşenden Fazlasını Vermeye Hazırdır

"Değerli arkadaşlar şunu da ifade edeyim: Bayburt Belediyesi Bayburt’ta eğitime verilmesi gereken katkıdan payına düşenden fazlasını vermeye hazırdır. Ben bu şehrin okumaktan başka çaresinin olmadığına inanıyorum. Sanayileşmede, tarımda, ekonomik canlılıkta önde olan şehriler vardır. Bunu hepimiz kabul ederiz ki Bayburt bu anlamalarda küçük ve imkânları dar olan bir yer. Bu durumda bizim çocuklarımıza verebileceğimiz en iyi şey eğitimdir. Be inanıyorum ki siz bu manada hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyorsunuz bende bu şehrin belediye başkanı olarak bu fedakârlıktan kaçınmayacağım. Bu anlamda okullarımızın kütüphanelerine kitaplar verdik. Eğer okullarımızın kütüphanelerinde özellikle bulunmasını istediğiniz eserler varsa bizimle paylaşın bu eksikliği de tamamlayalım. Şunu da belirteyim teog ve ygs için 5 deneme sınavının gerçekleştirilmesini belediye olarak üstlendik. İlk sınavda kasım ayında gerçekleşecek."

Çocuklarınıza Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırın

"Arkadaşlar samimi olarak söylüyorum. Burada beni memnun eden başka bir şey var şuan buradaki 6-7 kişi benim öğrencim. Şunu çok net olarak rahatlıkla ifade edeyim. Çocuklarımızın 4. Sınıfa kadar resim yapmaları, Beden eğitimi derslerinde başarılı olmaları ve sık sık kompozisyon yazmaları bana göre akademik başarıyı peşinden getirecektir.2. veya 3. Sınıftaki bir çocuğun test çözmesinin bu çocuğa gerçekten hiçbir faydası olmaz. Ben aynı zamanda kızımın, oğlumun ve beklide birçoğunuzun çocuklarının öğretmeniyim bunu çok samimi olarak söylüyorum. 2. 3. 4. Sınıftaki çocuklarımıza test çözdürmeye gerek yok. Çok açık söylüyorum hiçbir faydası yoktur. O bir saat test çözeceği yerde 10 dakika kitap okusun iki dakikada okuduğu kitaptan notlar alsın test çözmesinden daha önemli.

Verin boş kâğıdı eline resim çizsin, hayal dünyalarını geliştirsinler. Bizim yapamadıklarımızı o çocuklar yapsın. Eğer çocuklarımıza sürekli test çözdürürsek üniversite sınavında çok yüksek puan alarak bir üniversiteyi kazanabilirler. Ama ne olur biliyor musunuz? Bu çocuklarımız yönetici oldukları zaman dört tarafın üçü eksik kalıyor. Bu çocuk sosyalleşmemiş dolayısıyla sosyal hayattan çok haberi yok. Başka bir durumsa sürekli test çözdüğü ve yarıştığı için rakibimi veya arkadaşımı geçtim, geçemedim diye bir kıskançlık oluşuyor."

Çocuklarımızı Sürekli Test Çözmekten Kurtaralım

"Bizim çocuklarımız çocukluklarını yaşayamadıkları ve oyun çağlarında sürekli test çözdükleri için kendileri de muhatapları da robotlaşıyor. Çocuklarımızı test çözmekten kurtaralım. Özellikle de küçük sınıflarda. Çocuklarımız makul bir çalışmayla akademik başarıyı yine yakalıyorlar. Biz bunun şahidiyiz arkadaşlar. Çocuklarımızın sürekli test çözmesinin onlara çokta katkısı yoktur. Çocuklarımızın bir tarafını tamamlıyorken diğer taraflarını eksik bırakıyoruz. Anne baba olarak benim çocuğum birinci olsun diye düşünebilirsiniz ama buna gerek yok. Dünyada ve ülkemizde çok başarılı konumda olanlar hep okullarının birincileri değil ki. Başarılı olmanı şartı bulunduğunuz sınıfların en iyisi olmak değildir başka şeylerde lazımdır."