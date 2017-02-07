Bayburt belediyesinden duyuru..

İkametgâhı Bayburt’ta olmayan öğrencilerin, ikametlerini Bayburt’a almaları için teşvik oluşturmak adına yapılan kampanyanın provoke edilmesinin ardından Bayburt Belediyesi açıklama yaptı.

Bayburt belediyesinden duyuru..
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 51 maddesi uyarınca, bireylerin ikametgâhının yaşadığı şehirde olması zorunludur. Bu maddeden hareketle, İkametgâhı Bayburt’ta olmayan öğrencilerin, ikametlerini Bayburt’a almaları için teşvik oluşturmak adına, Belediyemizin yönlendirmesiyle, maliyeti Bayburtlu iş adamları tarafından karşılanmak üzere ikametgâhını Bayburt’a alan öğrencilerimize, 8 ay boyunca aylık 100 TL burs verilmesi için bir kampanya başlatılmıştır.
Bursların hesaplara yatırılmasının gecikmesi, başvurunun çok olması ve ikametgâh teyit işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklanmaktadır. Kampanya kapsamında nüfuslarını Bayburt’a alarak burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları, en kısa sürede burs vermeyi taahhüt eden iş adamları tarafından hesaplara yatırılacaktır.
Bu konuyu provoke etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğinize inancım tamdır. Bütün öğrenci kardeşlerime sevgi ve saygılarımla.
                                                                                                                                            Mete Memiş
                                                                                                                                   Bayburt Belediye Başkanı
 
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