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BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN AŞURE İKRAMI

Bayburt Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN AŞURE İKRAMI
11 Ekim 2017 Çarşamba 17:59

Türk Dünyası Parkında gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ve Belediye Meclis Üyesi Esma Okumuş katıldı.

Hz. Hüseyin’in Yanındayız

Etkinliğe vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken kısa bir açıklama yapan Başkan Memiş, “Aşure Kerbela ile ilgili. Kerbelayı iyi bilelim. Biz diyoruz ki Hz. Hüseyin’in tarafındayız, Hz. Hüseyin’i seviyoruz, Hz. Hüseyin’in yanındayız. Hz. Hüseyin’i sevmek onun inandığı gibi inanmaktır, onun yaşadığı gibi yaşamaktır” diye konuştu.

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