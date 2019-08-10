 ﻿
0
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
0
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
0
DEDE KORKUT SERGİSİ
DEDE KORKUT SERGİSİ
0
banner399

BAYBURT BELEDİYESİ’NDE BAYRAMLAŞMA HEYECANI

Kurban Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesi’nde bayramlaşma heyecanı vardı.

BAYBURT BELEDİYESİ’NDE BAYRAMLAŞMA HEYECANI
10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:24

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinlikler Salonunda gerçekleşen bayramlaşma töreninde personeli ile bayramlaştı.  

Personeliyle hasbihal eden Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi olarak bir aile olduklarını ifade ederek Bayburt’a hep beraber hizmet ettiklerini söyledi ve yapılacak hizmetler hakkında tavsiyeler vererek uyarılarda bulundu.

Bu yıl 25.’si düzenlenen Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı personelini tebrik ederek teşekkür eden Başkan Pekmezci sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bayburt Belediyesi’nin çok değerli personeli, birim amirleri, başkan yardımcıları.  Rabbim nice sağlıklı günlerde, nice Kurban Bayramlarını birlikte paylaşmayı bize nasip eylesin.  Ailemizle birlikte güzellikleri paylaşalım istiyorum.  Rabbim bu güzellikleri sağlık ve sıhhat içinde çoluk çocuğumuzla birlikte helal lokma yiyerek bize o bayramları nasip eylesin diyorum.  Size şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.”

Başkan Pekmezci daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim müdürleri ve tüm belediye personelinin hazır bulunduğu programda personeliyle tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
PEKMEZCİ’NİN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Sonraki Haber
2 kişiyi bıçaklayıp eczaneye sığındı..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.