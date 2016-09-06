Bayburt Belediyesi Yaz Sezonunda Hız Kesmiyor

Yaz sezonunun başlamasından itibaren yoğun çalışma temposuna giren Bayburt Belediyesi sahada görevli ekipleri, çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.

Bayburt Belediyesi Yaz Sezonunda Hız Kesmiyor
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İl genelinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarından dolayı yıpranan yollarda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından itibaren onarım ve asfalt uygulamalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını Şingah Mahallesi Uygur Kent mevkiine taşıdı. Uygur Kent mevkiinde de asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu bölgede yaşayan vatandaşların da araç trafiğinde yaşadığı problemler giderilmiş olacak. 


Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor
Bir yandan asfalt uygulamalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda kaldırım yapım çalışmalarını da devam ettiriyor.  Bu çalışmalarında tamamlanmasından sonra Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda da yaya trafiğindeki sorunlar ortadan kaldırılmış olacak.


Park Bahçeler ve Mezarlıklar Elden Geçiyor
Şehirde bulunan mezarlıklarda düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştiren Bayburt Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlıklar Şefliği ekipleri de yaz sezonunda yoğun çalışma temposunu sürdürüyor. Son olarak Esentepe Mahallesi'nde bulunan Garipler Mezarlığı'nda düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, mezarlıkları elden geçirerek daha temiz ve daha düzenli şekle getiriyor.  Vatandaşların gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih ettiği noktalardan olan Şair Zihni Kent Ormanı’ndaki düzenleme ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, bu bölgede çim biçme ve çevre temizliği gerçekleştiriyor.
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