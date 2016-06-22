Bayburt Belediyesi ve Bayburt İHH’dan Yetimlere İftar..

Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, , İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, İHH Bayburt Şubesi Başkanı İlhami Polat, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.Programda bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Mete Memiş, böyle bir ortamda bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:“Soframızı bereketlendirdiniz soframızı şenlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Şuna inanın ve şunu bilin ki, Biz burada sizinle size ait olanları paylaştık. İnşallah devlet olarak da, belediye olarak da size ulaştırılması gerekenleri ulaştırmak adına çok çalışacağız çok gayret edeceğiz. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki, Yüce Allah Hz. Peygambere şöyle buyuruyor: “Seni yetim iken barındırmadı mı? Sen yoksul idin seni zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi azarlama hor görme.” Biz inşallah bu emri ilahiyi kendimize düstur edindik. Bu emri ilahi sonucu bizleri yapılması gereken her şeyi yapıp bizi sizlerin emrinde bulacaksınız. Ümit ediyorum böyle dua ediyorum.”Protokol konuşmalarının ardından yetim çocuklara, içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu hediye kolileri dağıtıldı.