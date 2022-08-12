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BAYBURT BELEDİYESİ VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMINDA BULUNDU

Belediyemiz Muharrem ayı ve Aşure günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

BAYBURT BELEDİYESİ VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMINDA BULUNDU
12 Ağustos 2022 Cuma 17:20

BAYBURTGÜNDEM-  Cuma namazının ardından Belediyemiz  hizmet binası önünde kurulan standa geçen Belediye Başkanımız Sayın  Hükmü Pekmezci, vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Başkanımız Pekmezci, yaptığı açıklamada “Aşure Günü paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın günüdür. İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün hemşehrilerimize tüm vatandaşlarımıza huzur ve bereket getirmesini dilerim. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir. Bayburt Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirerek hem Muharrem ayının, hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istedik.” İfadelerini kullandı.

Aşure dağıtımında Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli de yeraldı.

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