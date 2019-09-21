 ﻿
Belediye’de Bundan Böyle Kayıp İlanları Yapılmayacak
Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
Eruzum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
banner399

BAYBURT BELEDİYESİ TUĞRA BOKS KULÜBÜ’NDEN BİR MADALYA DAHA

Boksun Bayburt’ta parlayan yıldızı olan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi.

BAYBURT BELEDİYESİ TUĞRA BOKS KULÜBÜ’NDEN BİR MADALYA DAHA
21 Eylül 2019 Cumartesi 11:35

7-14 Eylül 2019 tarihlerinde Bilecik’te düzenlenen Alt Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü bu şampiyonadan da madalya ile döndü.

46 kiloda ringe çıkan Muhammet Faruk Kara Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.  Daha önce birçok başarıya imza atan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü böylece koleksiyonuna bir madalya daha eklemiş oldu.

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
3. ICADET Sempozyumu Açış Töreniyle Başladı
Sonraki Haber
BAYBURT BELEDİYESİ TUĞRA BOKS KULÜBÜ’NDEN BİR MADALYA DAHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.