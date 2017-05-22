Bayburt Belediyesi Torunları Ecdadıyla Buluşturdu

Bayburt Belediyesi kültür gezilerine katkı sunmaya devam ediyor. Başta Çanakkale olmak üzere herhangi bir şehre kültür gezisi düzenlemek isteyen her gruba destek olan Bayburt Belediyesi’nden bir destek de 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ile İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi’ne geldi. Geziye gidecek öğrencileri uğurlayanlar arasında bulunan Belediye Başkanı Mete Memiş özellikle genç dimağların bilgilenmesi ve atalarını daha iyi tanıyıp tarihleri hakkında bilinçlenmeleri adına bu tip kültür gezilerini önemsediklerini ifade ederek bu organizasyonlara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Eşsiz Bir Tarihe Sahibiz Kültür gezilerini torunları ecdatla buluşturma hareketi olarak gördüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Memiş şöyle devam etti: Dünya’da eşi görülmemiş zenginlikte bir tarihe sahibiz. Gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımızın bu tarihi öğrenmesini önemsiyoruz. Bunun öğrenilmesinin en iyi yolu da bu tarihi olayların yaşandığı yerlerin havasını teneffüs etmektir. Biz verdiğimiz bu desteklerle tarihimizin yerinde öğrenilmesine bir nebze olsun katkı sunuyoruz. Bayburt Belediyesi olarak inşallah bu desteğimiz sürecek.