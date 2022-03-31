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BAYBURT BELEDİYESİ RAMAZAN ÇADIRINI SARAY BAHÇESİNE KURDU

Ramazan’da Bayburt’un adresi saray bahçesi’nde kurulan iftar çadırı olacak

BAYBURT BELEDİYESİ RAMAZAN ÇADIRINI SARAY BAHÇESİNE KURDU
31 Mart 2022 Perşembe 12:49

BAYBURTGÜNDEM-Bayburt Belediyesi’nin her Ramazan ayında organize ettiği geleneksel iftar etkinliklerinin adresi bu yıl Saray Bahçesi’nde kurulan iftar çadırı olacak.

Geniş ve Ferah Ortamda İftar İmkânı

Belediyenin organizasyonunda hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün yüzlerce kişiye iftar hizmeti sunacak olan Bayburt Belediyesi, iftar etkinliğini Saray Bahçesi’nde kurulan iftar çadırında gerçekleştirecek. Saray Bahçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlar bu Ramazan’da ferah ve nezih bir ortamda iftar yapma imkânı bulacak.

Vatandaşlarımızı Ramazan Heyecanını Paylaşmaya Bekliyoruz

Bayburt’ta iyiden iyiye Ramazan heyecanının hissedilmeye başladığını belirten Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Paylaşmanın, bereketin ve huzurun ayı Ramazan-ı Şerif yaklaşırken bizde hazırlıklarımızı son sürat sürdürüyoruz. Bu yıl ramazanın mutluluğunu Saray Bahçesi’nde kurduğumuz iftar çadırımızda vatandaşlarımızla paylaşmak adına hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Çadırımız hazır, burada 1000 kişi aynı anda iftar yapabilecek. Hayırsever vatandaşlarımız Bayburt Belediyesi olarak bizlerin organizasyonunda çadırımızda iftar düzenleyebilecekler. Ramazan ayında kurulan iftar çadırını çok önemli olarak görüyoruz. Çünkü ailelerinden uzakta üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve seyahat halinde olup da yolu şehrimize düşen yolcularımız gelip burada iftarlarını yapacaklar. Ben şimdiden Türkiyemize ve Tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyor, tüm vatandaşlarımızı Ramazan’ın mutluluğunu bizlerle paylaşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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