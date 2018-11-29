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Bayburt Belediyesi'nden 'Atatürk Heykeli' açıklaması

Sosyal Medyada yayınlanan fotoğrafların ardından Bayburt Belediyesinden açıklama yapıldı.

Bayburt Belediyesi'nden 'Atatürk Heykeli' açıklaması
29 Kasım 2018 Perşembe 12:52

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin hoş olmayan biçimde yer aldığı fotoğraf ile ilgili Bayburt Belediyesi bir açıklama yaptı. Otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi, çalışmalar dolayısıyla alandan alınan Atatürk heykelinin muhafaza edilmek üzere kaldırıldığı, proje tamalandığında Atatürk heykelinin en güzel şekliyle alanda yeniden yer alacağı belirtildi.

Bayburt Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Belediyemiz tarafından Bayburt'umuza hem otopark hemde bir Saray Bahçesi projesi yapılmaktadır. Proje çalışmaları esnasında kaidesinden alınan Atatürk heykeli brandayla koruma altına alınmış ancak olumsuz hava şartları neticesinde heykelin brandası zarar görmüş olup yenisiyle değiştirilmiştir. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli Bayburt'a kazandıracağımız Saray Bahçesi'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır. Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Saray Bahçesinde yapılması planlanan Atatürk köşesi..

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