BAYBURT BELEDİYESİ MARKETLERE ÜCRETSİZ MASKE DESTEĞİNDE BULUNDU

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele adına çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi’nden bu kapsamda yeni bir adım daha geldi.

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren tüm marketlere müşterilerine verilmek üzere koruyucu maske dağıttı.

Şehirdeki marketleri tek tek gezen Zabıta Müdürlüğü ekipleri beraberlerinde getirdikleri maskeleri market sorumlularına teslim ederek maskesi olmayan müşterilerine vermelerini istedi ve bundan sonra marketlerin maske temin ederek bu uygulamayı devam ettirmelerini istedi. Ekipler ayrıca bunun yapılmaması halinde cezai işleme tabi tutulacakları konusunda da uyarılarda bulundular.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi olarak toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kovid-19 ile mücadele adına her geçen gün yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız halkımızın sağlığı için. Bu çerçevede daha önce hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı devam ettirirken bunlara yenilerini ekleyerek tedbirlerimizi genişletiyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda şehrimizde faaliyet gösteren tüm marketlerimizi ziyaret ederek müşterilerine verilmek üzere koruyucu maske dağıttılar. Bu bir seferlik bir uygulama olup bundan sonra marketler kendileri bu maskeleri tedarik edip alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlarımıza takdim edecekler. Burada vatandaşlarımıza bir kez daha zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuyorum. Evde hayat var” Diye konuştu.