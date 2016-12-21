Bayburt Belediyesi Kestane Satıcılarının Yüzünü Güldürdü

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez tatlarından kestane soğukların kendini iyice hissettirmeye başladığı bugünlerde tezgâhlarda yerini almaya başladı.

Bayburt Belediyesi Kestane Satıcılarının Yüzünü Güldürdü
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Anadolu kültüründe önemli bir yeri olan kestanenin satış sezonunun açılmasıyla birlikte sokak başlarının vazgeçilmezi kestane satıcıları da Bayburt’ta yerini aldı. Bayburt Caddelerindeki köşe başlarında yerlerini alan kestaneciler, özelikle akşam saatlerinde sıcak kestane satarak geçimlerini sağlıyorlar. Köz tezgâhlarında sacda pişirilen kestane kebabına ailelerin yanı sıra gençler de oldukça büyük ilgi gösteriyor.  Bayburt Belediyesi de kış mevsiminin sert yüzünü göstermesiyle bugünlerde hem kestane satıcılarının soğuktan etkilenmemesi hem de sokaklarda estetik durmayan görüntülerin oluşmaması adına satıcılara satış kabini temin etti. 

Esnaf’tan Başkan Memiş’e Teşekkür

Bayburt Belediyesinin bu hizmetinden oldukça memnun olduklarını ifade eden kestane satıcıları da satış kabinlerini incelemek üzere kendilerini ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkür ederek kış mevsiminin sert geçtiği bugünlerde soğuklardan bir nebzede olsa etkilenmeden işlerini yapabileceklerinden dolayı duacı olduklarını belirttiler.
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