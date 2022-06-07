BAYBURT BELEDİYESİ HÜSN-İ HAT MÜZESİ KURUYOR

Bayburt Belediyesi mülkiyetinde bulunan Tuzcuzade Mahallesi’ndeki Kutluerler Konakları’nda açılacak olan ve hazırlıkların sürdüğü Hüsn-i Hat Müzesi’nde sergi açmak için Bayburt’a gelen Hattat Mahmut Şahin, Hattat Hüseyin Öz, Hattat Hüseyin Sert ve Hattat Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

BAYBURTGÜNDEM-Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci misafirlerini Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Misafirleri ise Başkan Hükmü Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı ve misafirperverliliğinden ötürü teşekkür ederek Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.

Ziyaretin ardından Bayburtlu Şair Zihni’nin oğlu Hattat Ahmet Revai El-Bayburdi’nin isminin verileceği müzeye geçen Başkan Pekmezci ve misafirleri burada incelemelerde bulundular.

Binayı ayrıntılı olarak fotoğraflayan Mahmut Şahin, Hüseyin Öz, Hüseyin Sert ve Ahmet Aydın gezi için Başkan Pekmezci’ye teşekkür ettiler.