Bayburt Belediyesi Hız Kesmiyor

Yeni iş sezonu açıldığı günden bu tarafa çalışma temposunu hiç düşürmeyen Bayburt Belediyesi ekipleri birden fazla noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler asfalt çalışmalarından park ve bahçelerdeki peyzaj çalışmalarına, cadde ve sokaklardaki yıkama faaliyetlerine birçok alanda çalışma yürütüyor.

Asfalt Uygulamaları Birden Fazla Cadde ve Sokakta Yeni sezon asfalt uygulamaları ve kaldırım yapım çalışmalarını birden fazla noktada aynı anda devam ettiren Bayburt Belediyesi’nin sahada görevli ekipleri, binder asfalt uygulamasının tamamlandığı Genç Osman Mahallesi’nde asfalt aşınma tabakası çalışmalarını sürdürürken Zahit Mahallesi Doğakent mevkii, Çoruhevler mevkii ve Bahçeli Sokak ile Veli Şaban Mahallesi Ozulu Caddesi’nde kaldırım yapımına devam ediyor. 1 Nolu Erzurum Caddesi’nde ise reglaj çalışması gerçekleştiriliyor. Kavşak ve Orta Refüjlerin Çehresi Değişiyor Gerçekleştirdikleri başarılı peyzaj çalışmalarıyla Bayburt’taki orta refüj ve kavşakları çeşitli motiflerle donatıp aynı zamanda çiçeklendiren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını Şingah Mahallesi İbn-i Sina Caddesi’ne taşıdı. Buradaki orta refüjlerde çiçeklendirme çalışması yapan ekipler çeşitli renklerdeki çiçekleri toprakla buluşturuyor. Başkan Memiş Çalışmaları Yerinde Takip Ediyor Belediye çalışmalarını yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise alanları tek tek ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor.