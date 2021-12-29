BAYBURT BELEDİYESİ HİLAL KENT’İN SU SORUNUNU ÇÖZDÜ

Vatandaş odaklı hizmet pusulasıyla çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi yıllardır su sorunu yaşayan Hilal Kent sitesinin sorununu yeni bir su deposu yaparak çözüme kavuşturdu.

BAYBURTGÜNDEM- Deponun hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz küçük bir organizasyon ama mutluluğu gönüllere sığmayacak kadar büyük. Gerçekten anlamlı bir açılış yapacağız. Hilal Kent 60 haneden oluşuyor etrafındaki 60 haneyle birlikte toplamda 120 hanelik bir alan. Burası belediyemiz imar planları ve mücavir alanlarımız dışında kalıyor. Bu alan Erenli Köyümüzün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Biz belediye olarak temizliğinden suyuna, kanalizasyonu ve diğer hizmetlerini üstleniyor ve yapıyoruz.

Ancak bizim göreve geldiğimiz günden beri en çok önemsediğimiz konu su sorunuydu. Bayburt Belediyesi olarak 12.10.2021 tarih ve 336 sayılı belediye meclis kararı ile bu alanın belediyemiz mücavir alanına dahil edilmesi yönünde karar aldık ve bunu da 03.12.2021 tarihinde valilik makamına sunduk.

Bu aşamadan sonra il idaresi kanununa göre bir çalışma yapılıp ve sonrada İçişleri Bakanlığı’ndan onay alınmak kaydıyla söz konusu alanın belediyemiz mücavir alanına dahil edilmesi arzumuzdu. Bu konuda da başvurumuzu yaptık. Burada hizmetlerin yürütülmesi açısından farklı düşünceler olabilir ama şehir merkezine bu kadar yakın bir alanda bu hizmetin yapılmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ben çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Hilal Kent’e vereceğimiz bu su ile beraber burada yaşayan insanlarımızın mutluluğu bizimde mutluluğumuz olacak. Bundan sonrada su konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaklar.” İfadelerini kullandı.

Hilal Kent Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akdemir ise bu hizmetten dolayı Başkan Pekmezci ve emeği geçen belediye personeline teşekkür ederek, su deposunun devreye girmesinin Hilal Kent sakinleri olarak kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti ve “Bu deponun faaliyete geçmesi belki belediyemiz için küçük ama bizler çok önemli bir hizmet. Hilal Kent’te yaşamayan bir kimse bizler için bu hizmetin önemini anlayamaz.” Dedi.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle yeni su deposu hizmete alındı.

Törene, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun, Erenli Köyü Muhtarı Veysel Altun, Bayburt Belediyesi Birim Müdürleri, Hilal Kent Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akdemir ile site sakinleri ve vatandaşlar katıldı.