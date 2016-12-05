Bayburt Belediyesi Enerji için Yapılan güneş panellerinin montajına başland

Bayburt Belediyesinin son yıllarda hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime geçmek için gün sayıyor.

Bayburt Belediyesi Enerji için Yapılan güneş panellerinin montajına başland
banner330
Soğuk kış şartlarına rağmen yapımı tüm hızıyla devam eden santralde, güneş panellerinin montajına başlandı. Bayburt Belediyesi kurum bütçesine büyük bir gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santralinin 15 gün içinde panel montajının tamamlanarak üretime geçmesi öngörülüyor.


Yıllık 2.250 TL Gelir
3 ay önce ihalesi gerçekleştirilerek 3 Ekim 2016 tarihi itibariyle Şingah Mahallesi Düzlük mevkiindeki 75.000 m² alan üzerinde yapımına başlanan santral 4 MGW gücünde olacak. Yıllık 5 milyon 800 bin KWS enerji üretecek olan santralin Bayburt Belediyesi’ne getirisi yıllık 2.250 TL olacak. Ayrıca santralde üretilen enerji için devletin 10 yıllık alım garantisi bulunuyor.


İhale TL Üzerinden Gerçekleştirildi
Güneş Enerjisi Santralinin Bayburt Belediyesi için öneminin büyük olduğunu belirten Belediye Başkanı Mete Memiş yaptığı açıklamada, “Allah’a çok şükür ki, bir şeyi öngörmüşüz; Güneş Enerjisi Santralleri hep Dolar üzerinden ihale edilir. Biz bunu yaklaşık 3 ay önce TL olarak ihale ettik. Bildiğiniz üzere hükümetimiz bir karar aldı; artık ihaleler Dolar olmayacak, TL olacak. Eğer Dolar olarak ihale etmiş olsaydık 3 milyon TL zararımız olacaktı. Çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir zamanda üretime geçecek olan bu projemiz vesilesiyle belediyemize yıllık yaklaşık 2.250.000 tl  net gelir kaynağı sağlayacak.” Dedi. 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
BAYBURT İ.H.H’DAN BASIN AÇIKLAMASI
Sonraki Haber
MARMARA BÖLGESİ BAYBURT DERNEĞİ ALİ KEMAL BİRGÜL’LE DEVAM
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.