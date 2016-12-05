Bayburt Belediyesi Enerji için Yapılan güneş panellerinin montajına başland

Bayburt Belediyesinin son yıllarda hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime geçmek için gün sayıyor.

Soğuk kış şartlarına rağmen yapımı tüm hızıyla devam eden santralde, güneş panellerinin montajına başlandı. Bayburt Belediyesi kurum bütçesine büyük bir gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santralinin 15 gün içinde panel montajının tamamlanarak üretime geçmesi öngörülüyor.





Yıllık 2.250 TL Gelir

3 ay önce ihalesi gerçekleştirilerek 3 Ekim 2016 tarihi itibariyle Şingah Mahallesi Düzlük mevkiindeki 75.000 m² alan üzerinde yapımına başlanan santral 4 MGW gücünde olacak. Yıllık 5 milyon 800 bin KWS enerji üretecek olan santralin Bayburt Belediyesi’ne getirisi yıllık 2.250 TL olacak. Ayrıca santralde üretilen enerji için devletin 10 yıllık alım garantisi bulunuyor.





İhale TL Üzerinden Gerçekleştirildi

Güneş Enerjisi Santralinin Bayburt Belediyesi için öneminin büyük olduğunu belirten Belediye Başkanı Mete Memiş yaptığı açıklamada, “Allah’a çok şükür ki, bir şeyi öngörmüşüz; Güneş Enerjisi Santralleri hep Dolar üzerinden ihale edilir. Biz bunu yaklaşık 3 ay önce TL olarak ihale ettik. Bildiğiniz üzere hükümetimiz bir karar aldı; artık ihaleler Dolar olmayacak, TL olacak. Eğer Dolar olarak ihale etmiş olsaydık 3 milyon TL zararımız olacaktı. Çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir zamanda üretime geçecek olan bu projemiz vesilesiyle belediyemize yıllık yaklaşık 2.250.000 tl net gelir kaynağı sağlayacak.” Dedi.