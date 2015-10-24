Bayburt Belediyesi Bulut Kent Bilgi Sistemi'nde…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bulut Kent Bilgi Sistemi isimli projenin protokolü Belediye Başkanımız Mete Memiş’in de katıldığı törenle imzalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törende aralarında Bayburt’unda bulunduğu 23 il ve ilçe belediyesi protokole imza attı. Projenin detayları ise şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, akıllı kentler konsept projeleri arasında gerçekleştirdiği "Bulut Kent Bilgi Sistemi" ile tüm belediyelere bilişim altyapısı sağlıyor. Bakanlığın bulut teknolojilerini kullanarak kurduğu sistem, yerel yönetimler için bir yatırım projesi olmakla beraber aynı zamanda bir tasarruf projesi.





Sistem, Yerel Yönetimlerin Hizmet Hızını ve Kalitesini Artırmakta

Sistem; kentsel sorunların analiz edilmesini, yerel yönetimlerin iş süreçlerinin iyileşmesini ve vatandaşa nitelikli ve hızlı hizmet verilmesini sağlamakta. Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması ile en küçük belediyemizde dahi bilgi teknolojilerinin kullanılması hedefleniyor.





Bilgi Güvenliği ve Paylaşılan Bilgi Artıyor

Sistemi kullanacak belediyelerin verileri yüksek güvenlikli ortamlarda saklanıyor. Yazılımın fonksiyonlarına ve verilerin içeriğine yetkiler dâhilin de ulaşılabiliyor. Aynı kurum içinden yetkisi olmayan kişiler bile verilere erişemiyor. Öte yandan veri standardizasyonu ile tüm kurum ve kuruluşların kullanabileceği veriler oluşmakta.





Kentleşme Profilimizi Çıkarılıyor ve Mekânsal Planlama Şeffaflaşıyor

Kentsel fonksiyon alanlarına ilişkin bilgiler, sosyal donatı alanlarının yeterliliği gibi kentsel verilere ülke bütününde erişilebiliyor. Sistemin mekânsal plan otomasyon bileşeni katılımcı ve şeffaf mekânsal planlamaya hizmet etmekte.

Kentsel Dönüşüm İçin Veri Altyapısı Oluşuyor

Sistemin ilgili bileşenleri ile kente ilişkin veriler kullanılarak afet riski tahmini yapılabiliyor. Kentsel dönüşüme ilişkin coğrafi verilerin üretilmesine ve yönetilmesine imkan veriyor. Siluet analizi ve dinamik kamera kontrolü gibi araçlarla kentsel dönüşüm alanları ile ilgili analizler yapılabilmektedir.





Afet ve Kriz Yönetimi İçin Veri Altyapı Sağlıyor

Afet ve kriz yönetimi için gerekli veri altyapısının oluşmasına hizmet ediyor. Geliştirilen yazılımsal araçlar, karar destek sistemi olarak kullanılabiliyor. Jeolojik ve jeoteknik etütler elektronik ortama taşınıyor ve otomasyon sistemi ile kontrol ediliyor.





Sistemin Ülke Genelinde Yaygınlaştırılması Neticesinde Yıllık 400 Milyon TL Tasarruf Sağlanması Hedeflenmekte

Proje çerçevesinde milli kaynaklarla geliştirilen yazılım, lisans maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır. Sistem, tekrarlı veya atıl donanım alımlarının önüne geçmekte. Her belediyenin ayrı ayrı yatırım yapmasından kaynaklanan maliyetler minimize edilebiliyor.





Elazığ, Ardahan, Talas (Kayseri) Belediyeleri ile Kırşehir ilinin tamamında pilot çalışması tamamlanan Bulut Kent Bilgi Sistemi'nin Aksaray, Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Erzincan, Kütahya, Sivas ve Yozgat Belediyeleri ile Malatya (Battalgazi ve Yeşilyurt) ve Samsun (Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy) Büyükşehir Belediyeleri'nde de yaygınlaştırılacak.