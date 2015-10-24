Bayburt Belediyesi Bulut Kent Bilgi Sistemi'nde…

Sistem, Yerel Yönetimlerin Hizmet Hızını ve Kalitesini Artırmakta
Sistem; kentsel sorunların analiz edilmesini, yerel yönetimlerin iş süreçlerinin iyileşmesini ve vatandaşa nitelikli ve hızlı hizmet verilmesini sağlamakta. Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması ile en küçük belediyemizde dahi bilgi teknolojilerinin kullanılması hedefleniyor.
Bilgi Güvenliği ve Paylaşılan Bilgi Artıyor
Sistemi kullanacak belediyelerin verileri yüksek güvenlikli ortamlarda saklanıyor. Yazılımın fonksiyonlarına ve verilerin içeriğine yetkiler dâhilin de ulaşılabiliyor. Aynı kurum içinden yetkisi olmayan kişiler bile verilere erişemiyor. Öte yandan veri standardizasyonu ile tüm kurum ve kuruluşların kullanabileceği veriler oluşmakta.
Kentleşme Profilimizi Çıkarılıyor ve Mekânsal Planlama Şeffaflaşıyor
Kentsel fonksiyon alanlarına ilişkin bilgiler, sosyal donatı alanlarının yeterliliği gibi kentsel verilere ülke bütününde erişilebiliyor. Sistemin mekânsal plan otomasyon bileşeni katılımcı ve şeffaf mekânsal planlamaya hizmet etmekte.
Kentsel Dönüşüm İçin Veri Altyapısı Oluşuyor
Sistemin ilgili bileşenleri ile kente ilişkin veriler kullanılarak afet riski tahmini yapılabiliyor. Kentsel dönüşüme ilişkin coğrafi verilerin üretilmesine ve yönetilmesine imkan veriyor. Siluet analizi ve dinamik kamera kontrolü gibi araçlarla kentsel dönüşüm alanları ile ilgili analizler yapılabilmektedir.
Afet ve Kriz Yönetimi İçin Veri Altyapı Sağlıyor
Afet ve kriz yönetimi için gerekli veri altyapısının oluşmasına hizmet ediyor. Geliştirilen yazılımsal araçlar, karar destek sistemi olarak kullanılabiliyor. Jeolojik ve jeoteknik etütler elektronik ortama taşınıyor ve otomasyon sistemi ile kontrol ediliyor.
Sistemin Ülke Genelinde Yaygınlaştırılması Neticesinde Yıllık 400 Milyon TL Tasarruf Sağlanması Hedeflenmekte
Proje çerçevesinde milli kaynaklarla geliştirilen yazılım, lisans maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır. Sistem, tekrarlı veya atıl donanım alımlarının önüne geçmekte. Her belediyenin ayrı ayrı yatırım yapmasından kaynaklanan maliyetler minimize edilebiliyor.
Elazığ, Ardahan, Talas (Kayseri) Belediyeleri ile Kırşehir ilinin tamamında pilot çalışması tamamlanan Bulut Kent Bilgi Sistemi'nin Aksaray, Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Erzincan, Kütahya, Sivas ve Yozgat Belediyeleri ile Malatya (Battalgazi ve Yeşilyurt) ve Samsun (Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy) Büyükşehir Belediyeleri'nde de yaygınlaştırılacak.