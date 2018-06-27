Bayburt Belediyesi, vatandaşların mobil cihazlarından belediye hakkında bilgi alabilecekleri, interaktif belediyecilik işlemlerini hızlı ve kolayca yapabilecekleri uygulamayı faaliyete geçirdi.
Belediye hizmetlerinin sunumu ve vatandaşın hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla hayata geçirilen mobil uygulama ile vatandaşlar artık Android ve IOS işletim sistemine sahip cep telefonlarıyla Bayburt Belediyesi’nin genel bilgilerine, güncel haberlerine ve etkinliklerine kolayca ulaşabilecek.
Cihazlarına mobil uygulamayı indirenler, e-belediye işlemlerinden borç sorgulama, online borç ödeme ve rayiç değer sorgulamalarını istedikleri her yerden rahatlıkla yapabilecek.
Ayrıca uygulamadaki çek gönder butonu sayesinde öneri ve taleplerini Bayburt Belediyesine anında iletebilecek. Vatandaşlar Bayburt Belediyesi Mobil Uygulamasını aşağıdaki linklerden indirebilirler.
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