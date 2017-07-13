Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Açıldı..

Bölgemizde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

İçerinde bir çok sosyal ve sportif alanlarıyla sadece bayanlara hizmet verecek olan Aile Yaşam Merkezi’nin açılışı Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, Milletvekilimiz Sayın Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, CHP Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleşti.

Bayburt Eğitim Kültür Hizmet Vakfınında katkı sağladığı Bayburt Aile Yaşam Merkezi İçerisinde konferans salonundan sergi salonlarına, kütüphaneden mescide, aşçılık ve pastacılık okulundan eğitim sınıflarına, spor salonlarından dinlenme salonlarına, çocuk oyun alanlarından bilgisayar laboratuarlarına, güzellik merkezinden psikolojik ve hukuk danışma merkezlerine kadar birçok hizmet alanını barındırıyor.