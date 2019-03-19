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Mete Memiş'in Çanakkale Zaferi Mesajı
Mete Memiş'in Çanakkale Zaferi Mesajı
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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in Çanakkale Zaferi Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in Çanakkale Zaferi Mesajı
19 Mart 2019 Salı 16:47

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.

Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz.

Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden aziz şehitlerimize yüce Rabbimizden rahmet diliyorum.

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