Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aile hayatının birleştirici unsuru olan anneler, hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımasıdır. Hayatlarını çocuklarına vakfeden kıymetli annelerimize daima azami düzeyde ihtimam göstermemiz, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını kendilerine bizzat hissettirmemiz ve verdikleri emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz gerekir.

Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Hepimiz için en önemli varlıklardan olan annelerimize, hayatlarının her gününde destek olmak ve bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil, içten gelen duygu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; fedakârlık ve sabırla dünyanın en yüce görevlerinden birini hiçbir karşılık beklemeden yerine getiren annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, tüm annelerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum.”