 ﻿
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
0
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
0
Vali Pehlivandan Samsun valisine ziyaret
Vali Pehlivandan Samsun valisine ziyaret
0
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
banner399

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in Anneler Günü Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in Anneler Günü Mesajı
12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:38

Aile hayatının birleştirici unsuru olan anneler, hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımasıdır. Hayatlarını çocuklarına vakfeden kıymetli annelerimize daima azami düzeyde ihtimam göstermemiz, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını kendilerine bizzat hissettirmemiz ve verdikleri emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz gerekir.

Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Hepimiz için en önemli varlıklardan olan annelerimize, hayatlarının her gününde destek olmak ve bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil, içten gelen duygu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle;  fedakârlık ve sabırla dünyanın en yüce görevlerinden birini hiçbir karşılık beklemeden yerine getiren annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, tüm annelerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum.”

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Bayburtgrup ilk Maçında mağlup
Sonraki Haber
Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Güreş Şampiyonasından Madalyalarla Döndü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.