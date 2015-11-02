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Bayburt Bayburt olalı böyle coşku görmedi

1 Kasım 2015 seçimlerini Bayburt’tan tarihi oy farkıyla alan Ak Parti meclise 2 milletvekili gönderecek.

Bayburt Bayburt olalı böyle coşku görmedi
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 AK Parti, Bayburt’ta tarihi bir oy oranına ulaştı. Türkiye’de tek başına iktidar olan AK Parti’nin Bayburt adayları da tarihi oy farkıyla seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 73’ünü AK Parti alırken, 7 Haziran’da vekil çıkaran MHP ise yüzde 20’de kaldı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İl Başkanı Hakan Kobal ve Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarını ve Bayburt’ta seçimin zaferini kutlayan Ak parti seçmeninin kutlamalarını görüntülerden izleyebilirsiniz.

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BAYBURT HALKI - 1 yıl önce
ak parti̇ bayburt i̇li̇ türki̇yede 3 cü geldi̇,i̇nşaallah bakanlik alir tşk,ler
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