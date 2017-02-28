BAYBURT BAŞSAVCISI UĞURLU, SALİHLİ'YE ATANDI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 27 Şubat 2017 tarihli ve 282 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu atandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San'ın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin 19 Ocak 2017 tarihli ve 92 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığına atanmasının ardından, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu atandı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Uğurlu'nun önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.