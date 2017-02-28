BAYBURT BAŞSAVCISI UĞURLU, SALİHLİ'YE ATANDI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 27 Şubat 2017 tarihli ve 282 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu atandı.

BAYBURT BAŞSAVCISI UĞURLU, SALİHLİ'YE ATANDI
Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San'ın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin 19 Ocak 2017 tarihli ve 92 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığına atanmasının ardından, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu atandı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Uğurlu'nun önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.
İlgili Galeriler
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Önceki Haber
Bayburtlu İşadamları Bayburt’a yatırım için toplandı.
Sonraki Haber
23 il içerisinde en avantajlı illerden biriyiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.