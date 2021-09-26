Bayburt Barosu Başkanlığı’na Avukat Serkan Pekmezci seçildi

Bayburt Barosu ilk genel kurulunu yaptı ve Bayburt Barosu Başkanlığına Avukat Serkan Pekmezci seçildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt, ilk kez baro kuracak kadar avukat sayısına sahip oldu. Bayburt Barosu 42 avukat ile ilk genel kurulunu bugün yaptı. Genel kurulda başkanlığa Avukat Serkan Pekmezci seçildi.

1974 yılında kurulan Gümüşhane Barosu, 1989 yılında Bayburt il olması dolayısıyla isim değişikliğine gitmiş ve Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu olarak faaliyetlerini sürdürmüştü. 2016 yılında Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu’nun ilk Bayburtlu Başkanı olarak seçilen Avukat Serkan Pekmezci, bu sırada Bayburt’ta baro kurma çalışmalarını da sürdürdü. İlk önce Bayburt Adliyesi karşısında Bayburt Barosu’na 4 katlı bir bina kazandırılmasına öncülük eden Pekmezci, baro kuracak avukat sayısının sağlanmasının ardından da Bayburt Barosu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi.

Bayburt Barosu, Bayburt Adliyesi karşısındaki yeni binasında ilk kongresini gerçekleştirdi. Avukat Atilla Adiloğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen kongrede Avukat Serkan Pekmezci, 42 avukatın oyunu alarak Bayburt Barosu’nun ilk başkanı seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimlerde Bayburt Barosu Başkanı seçilen Serkan Pekmezci’nin yönetiminde; Av. Muhterem Mahmut Canmemiş, Av. Adem Söylemez, Av. Fırat Kocabey ve Av. Merve Saka yer aldı.

Disiplin kurulunda; Av. Ahmet Sedat Tomlalı, Av. Yakup Tuluğ, Av. Ahmet Açıkgöz görev alırken, denetleme kurulunda Av. Sefanur Didar Söylemez, Av. Hilal Sürmeli Efe, Av. Nurşah Tozlu görev aldı.

TBB Delegasyon üyeliklerine ise, Av. Sabri Erdal Güngör, Av. Erol Bırni ve Av. Şenol Yılmaz seçildi.

Başkan Pekmezci, Bayburt tarihinde ilk kez bir baro kurulduğunu belirttiği konuşmasında, Bayburt Barosu’nun kuruluşuna hizmet eden tüm isimlere teşekkür etti. Bayburt Barosu’nun kuruluşundan önce baro binasını faaliyete geçirdiklerini aktaran Pekmezci, 4 katlı olarak inşa edilen baro binası içerisinde Avukat Çalışma Odaları, Kurgusal Duruşma Odası, Lokal, Çok Amaçlı Salon ve Konferans Salonu gibi bölümlerin olduğunu kaydetti.

Konferans salonuna Avukat Atilla Adiloğlu’nun ismini verdiklerini, Avukat Adiloğlu başta olmak üzere Bayburt’ta avukatlık mesleğine hizmet etmiş ve vefat etmiş tüm isimleri rahmet ve saygıyla andıklarını söyleyen Pekmezci, ilk genel kurulun hayırlar getirmesini dilerken, görev alan tüm isimlere de başarılar diledi.