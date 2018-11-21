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Bayburt Balistik Firmamız MÜSİAD Fuarında tanıtılıyor.

Bayburt Balistik Savunma Firmamız MÜSİAD EXPO Uluslar arası Fuarda görücüye çıktı.

Bayburt Balistik Firmamız MÜSİAD Fuarında tanıtılıyor.
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:03

Türkiye’nin savunma konusunda dışa bağımlılığını azaltmak ve kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli kaynaklardan karşılamak üzere başlattığı hamlelere Bayburt da yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile üretilecek balistik zırhla katkı sağlayacak.

Firma temsilcileri Levent Ayaz ile Hamit Yeşil Firmanın seri üretiminin Bayburt’ta yapılacağını belirttiler.Zırh delici mermilere karşı mukavemet sağlayan insan koruyucu zırh ürettiklerini ifade ettiler.

Fuara Bayburt Balistik Savunma olarak katıldık ve hemşerilerimizin yoğun ilgisini görüyoruz dediler.

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Etiketler; #Bayburt Balistik
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